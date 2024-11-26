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10月房貸餘額10.93兆續創高 年增率微幅下滑

2024/11/26 18:29
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（中央社記者蘇思云台北26日電）央行9月宣布第7波選擇性信用管制，央行今天公布10月房貸餘額為新台幣10.93兆元，月增693億元。央行官員表示，銀行陸續消化等待撥款案件，帶動房貸餘額，但觀察房貸餘額年增率已經微幅下滑到11.07%。

央行8月找34家國銀喝咖啡，今年9月接續祭出第7波選擇性信用管制，被視為史上最嚴房市管制，外界關注相關措施後續影響。

央行今天公布10月房貸餘額為10.93兆元，續創歷史新高，月增693億元，年增率11.07%。

央行官員表示，銀行持續消化先前等待撥款的案件，因此帶動房貸餘額續揚，不過，可以看到年增率已經從9月的11.26%下降到10月的11.07%。

官員指出，房貸餘額是累積數，變動量是新增數減去償還數，很容易就會續創新高。但房貸實際上受到許多因素影響，個人信用也會影響貸款狀況，如果要觀察房市買氣，建議回歸賣買交易量，以10月六都建物買賣移轉件數來看，年增率也已呈負數。

至於9月實施信用管制措施的影響，央行官員說明，不會那麼快反映，還需要後續幾個月持續觀察。

央行統計顯示，10月新青安房貸餘額占整體房貸餘額比重為10.63%，略高於9月的10.44%。官員指出，雖有微幅上升，但近期比率沒有大幅變化。

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進一步觀察有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，央行指出，10月建築貸款餘額為3兆4596億元，月增157億元，年增率為4.72%，增幅連續3個月上揚、創下2023年12月以來新高。

央行官員說明，9月建築貸款數字後來有銀行來修正資料，因此調整統計數字。不過，建築貸款年增率先前已經下滑很長一段時間，主要是基期偏低，因此讓這幾個月的年增率相對擴大，建商依然是比較觀望的態度。（編輯：楊蘭軒）1131126

#央行
#新青安
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