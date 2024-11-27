台積電高雄2奈米廠進機 經長盼台電開發電力也獲支持

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（中央社記者劉千綾台北27日電）晶圓代工廠台積電高雄2奈米廠提早進機，經濟部長郭智輝表示，樂觀看待台積電高雄廠進度，2奈米市場需求強烈，全球只有台積電對2奈米商業運轉非常有把握，經濟部希望滿足台積電設廠需求，也盼台電開發電力獲地方支持，才能穩定供電。

台積電高雄2奈米廠昨天舉行進機典禮，高雄市長陳其邁表示，原本是要在明年中旬進機、年底生產，但因為全球半導體先進製程需求強勁，因此提早半年進機。

民進黨立委賴瑞隆今天在立法院經濟委員會質詢時表示，台積電高雄P1廠提早進機，P2到P5等廠進度陸續進行，郭智輝對台積電建廠進度是否樂觀其成。

郭智輝表示，「是的」，2奈米市場的需求非常強烈，全球只有台積電非常有把握可以商業運轉，祝福台積電可以滿足市場需求，經濟部也希望滿足台積電設廠的各項需求。

郭智輝表示，台積電所需電力，台電公司會全力以赴，相信需要台積電發展，更需要台電的支持，因此也希望地方支持台電開發電力，台電穩定供電給台積電，台積電才能繼續服務客戶。

賴瑞隆詢問，高雄是否為全台供電最充沛的縣市。台電總經理王耀庭表示，高雄有3座台電電廠，現在和未來部分機組也會新增燃氣機組，高雄可以說是全台供電最充沛的縣市。

郭智輝表示，在過去幾任經濟部長的努力之下，輝達和超微（AMD）等國際大廠都選擇落腳高雄，當投資環境越充足、就越適合廠商進駐，「花若盛開，蝴蝶自來」。（編輯：林家嫻）1131127