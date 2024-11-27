PCB產業鏈搶進泰國 TPCA：近3000名人才需求浮現

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（中央社記者江明晏台北27日電）PCB產業鏈前進泰國，台灣電路板協會（TPCA）調查發現，預估到2027年底，將有近3000名工程師與管理師人才需求，對爭取量產時效的企業是莫大挑戰，TPCA自2024年起籌畫「國際PCB人才培育計畫」，預計2025年第1季落實人才媒合。

台灣PCB產業鏈向來以兩岸生產運籌為優勢，近年來因應地緣政治變局，自2023年起已有多家企業紛紛前往東南亞設立新投資計畫，如泰國、越南及馬來西亞等，滿足客戶分散風險的要求。

泰國因PCB產業發展相對成熟，成為台灣業者在東南亞布局的熱門選擇，泰國數個主要的省府和工業園區已有來自全世界大型電路板企業進駐，至今已有十餘家台資PCB廠宣布在泰國開設新廠，預計2025年陸續量產後，可望加速泰國PCB產值大幅成長。

同時，供應鏈也隨PCB廠前往泰國設立據點，就近服務客戶，可見此波投資潮所帶動群聚效益已顯現，且仍在持續當中。

PCB產業鏈在南進熱潮下，對國際人才需求殷切，台灣電路板協會（TPCA）自今年初啟動海外人力需求調查發現，企業在泰國投資設廠預估到2027年底，將會有近3000名工程師與管理師人才需求，短期龐大需求激增下，當地基層幹部與中階人才招募，對爭取量產時效的企業來說是即刻且莫大的挑戰。

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TPCA表示，自2024年起開始籌畫「國際PCB人才培育計畫」，內容包括產業推廣、課程培訓、就業媒合與留任獎勵，期望透過系統性推動人才培育與就業媒合，加速擴充具備PCB基礎知識人才快速就業的人數，為PCB產業海外基地建構長期人才管道。

TPCA指出，今年初起，TPCA與泰國多校及泰國高教部轄下的泰國高等教育、科學、研究和創新政策辦公室（NXPO）頻繁交流，已於11月18日至21日在泰國展開首期「國際PCB人才培育計畫」說明會，在吞武里國王科技大學（KMUTT）、孔敬大學（KKU）、素羅娜麗科技大學（SUT），各場皆有逾百名學生參與，之後將於2025年第1季落實虛實並行的PCB基礎製程培訓、人才媒合會，最後TPCA將對參與計畫並於台商公司服務者授予留任獎勵。（編輯：張均懋）1131127