市場觀望成交量縮小 新台幣小升1.3分收32.521元

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（中央社記者蘇思云台北28日電）美國感恩節假期到來，市場相對觀望，適逢月底出口商有拋匯需求，帶動新台幣走升，新台幣兌美元今天收盤收32.521元，升1.3分，終結連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額縮小到12.85億美元。

台股今天盤中一度大跌，不過最後僅跌35.88點，收在22298.9點，成交值新台幣3248.12億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超143.29億元。

外匯交易員表示，出口商持續有拋匯需求，帶動新台幣今天偏升整理，不過市場相對觀望，整體交投相對冷清，也讓成交量收斂。

外匯交易員表示，美國10月個人消費支出物價指數（PCE）年增2.3%，大致符合市場預期。適逢月底有出口商拋匯力道支撐，短期新台幣預料會偏向震盪整理，後續仍要觀察外資在台股動向而定。

根據央行統計，美元指數走貶0.22%，亞洲貨幣多數走揚，日圓升0.13%，新加坡幣升0.08%，韓元跟新台幣都升0.04%，僅人民幣小貶0.04%。（編輯：潘羿菁）1131128