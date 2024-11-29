協助導入AI 政府語言模型試用環境展示平台明年啟用

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（中央社記者蘇思云台北29日電）數發部今天表示，目前正規劃「政府語言模型試用環境及AI範例展示平台」，平台預計明年正式啟用，讓行政院下各部會可在安全環境中使用包含TAIDE在內的10個大型語言模型，盼讓公部門運用AI更順利。

數發部今天起連2天舉辦「2024年全國資訊主管聯席會暨公務機關運用AI工作坊」，以「公務機關AI運用」為主題，邀請近200位政府各級機關資訊主管與資訊策略規劃人員共同參與。為促進政府機關資訊技術與經驗的相互交流，全國資訊主管聯席會自2012年起設立迄今已13年。

數發部長黃彥男期許，透過活動加速公務機關導入與運用AI，加快實現智慧政府。

數發部說明，配合行政院人事行政總處「提升行政院公務人員人工智慧知能實施計畫」，這次會議以「公務機關AI運用」為主題，盼促進政府機關運用AI，提升行政效率與公共服務品質。

數發部說明，這次安排「公務機關運用AI工作坊」，說明共同供應契約AI產品與採購說明，也分享台灣自主訓練的TAIDE模型與使用案例、機關分享AI導入經驗及效益，並介紹公部門人工智慧應用手冊，讓公部門更方便導入AI。

數發部向中央社說明，今年底預計會釋出公部門人工智慧應用手冊beta版本，持續蒐集意見與調整，手冊內容主要是協助公務機關評估業務是否適合用AI，包括規劃、建置與維運等3部分，畢竟導入AI後也有隨時確認是否有資料偏誤、不公平等問題，預計明年中或下半年正式發布公部門人工智慧應用手冊內容。

數發部解釋，先前也有了解中央機關在AI應用的重點面向，一是為民服務，可能優先測試智慧客服；二是內部業務，像是可作為公文與電子郵件撰寫上的助手；三則規劃打造公部門知識庫，公務人員調整職務頻繁，可以先用AI把資深公務人員針對業務的處理流程與知識整理好，未來新進人員接手後可透過資料庫，快速了解業務。

此外，數發部也規劃「政府語言模型試用環境及AI範例展示平台」，預計明年啟用，讓行政院下的一級機關可以試用。

數發部指出，平台已建構好基礎環境，可使用台灣TAIDE模型等10個大型語言模型。由於不同模型有的擅長製作圖表、有的擅於生成文字，機關可以把內部業務資料傳到平台，了解模型使用效果。

數發部強調，政府語言模型試用環境及AI範例展示平台是安全的試用場域，只有經過數發部許可的機關才能使用，概念上是封閉的內網概念，部會也不會看到彼此的資料。（編輯：楊蘭軒）1131129