川普2.0牽動台股年底表現 法人：基本面良好關注政策

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（中央社記者江明晏台北1日電）美國總統當選人川普針對關稅的相關言論，波及年底旺季，台股11月回檔557.93點，月跌幅2.44%。展望後續，法人指出，12月向來有年底作帳行情，加上輝達Blackwell晶片伺服器正值出貨時期，基本面良好，但必須關注川普2.0政策影響。

受川普課稅等政策言論影響，台股上週連續下挫，台股29日指數終場下跌36.4點，跌幅0.16%，收在22262.5點，一週累計跌幅2.8%，挫641.82點，台股11月回檔557.93點，月跌幅2.44%，其中電子與傳產指數回檔較深，下跌2.74%、2.51%，金融指數微跌0.38%。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，11月台股多頭僅在月初歡慶美國總統大選落幕，選舉不確定性結束後，市場焦點便開始陸續反映川普的政策不確定性，導致11月台股並未受益於年底消費旺季加持，大盤不漲反跌，且電子指數表現相對失色。

杜欣霈指出，目前市場高度關注美國對外課徵關稅，以及對中國科技禁令問題，眼見時序進入財報空窗期，預期相關政策變動都將影響美股、台股等全球股市表現。

以基本面來看，杜欣霈認為，國內景氣持續復甦，且第4季向來為傳統旺季，但外部環境仍存在變數，包括美國經貿政策、地緣政治衝突等，年底前宜審慎樂觀看待。

杜欣霈分析，全球半導體製造業成長強勁，所有關鍵產業指標均呈現季成長，為兩年來首見，顯見AI高速成長趨勢依舊，延續性也看不見放緩跡象，預料將持續提供晶圓龍頭大廠為首的先進半導體製造業強勢成長動能。

法人指出，台股11月行情呈現虎頭蛇尾態勢，以過去歷史經驗來看，12月向為集團股及投信基金年底力拚績效時期，能否逆轉，期待集團及法人啟動年底作帳行情，加上今年底輝達Blackwell晶片伺服器正值出貨時期，基本面良好，但川普2.0即將上場，市場大戶對於未來局勢處於未知狀況下，勢必將保守因應。（編輯：林淑媛）1131201