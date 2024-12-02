11月PMI轉擴張 中經院：廠商觀望、半年景氣多空難料

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（中央社記者蘇思云台北2日電）中經院今天公布11月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI），回升1.4個百分點到51.4%，是9月PMI轉為緊縮後，首次轉為擴張。中經院院長連賢明表示，製造業面臨多空交戰，廠商對川普政策仍處觀望，因此也反映在對未來半年展望上。

中經院今天公布11月PMI繼續微幅上升到51.4%，轉為擴張。中經院表示，部分業者有因應美國總統當選人川普（Donald Trump）政策而提前拉貨，推升電子暨光學與電力暨機械設備產業新增訂單轉呈擴張，不過因為地緣政治等風險仍高，製造業未來展望連續第3個月呈現緊縮。

連賢明表示，這次PMI上升都很有限，雖然光電跟ICT產業訂單表現不錯，但產業對未來半年展望沒有改善，「目前比較多空交戰」，美國總統大選雖然已經結束，評估廠商都還在觀望川普相關措施，可能還是「邊走邊看」。

中經院副研究員陳馨蕙指出，製造業整體發展仍不均衡，鄰近農曆過年，觀察食品業者開始進入拉貨旺季，紡織部分業者則有下修財測。若細看人力僱用數量，創下今年6月以來最慢擴張速度，交貨時間也在下降，廠商可能還是接到短急單而已，沒有很多中長期訂單。

非製造業方面，11月未經季節調整的非製造業經理人指數（NMI）也微幅上升0.8個百分點至54.6%，已是連續25個月擴張，未來展望也連續第13個月呈現擴張。

中經院表示，年底因碰到會議尾牙旺季、雙11檔期、靠近農曆年前備貨旺季等，非製造業商業活動與新增訂單指數也有回升。

不過，中經院表示，因為房市降溫、股市回跌，營造不動產業的商業活動指數也自2023年7月以來首次呈現緊縮，未來展望指數也滑落到2023年11月以來最快緊縮速度。

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媒體關注，主計總處考量出口與投資動能，上修今、明年的經濟成長率到4.27%與3.29%，似乎跟中經院調查狀況不同。

陳馨蕙表示，主計總處國內生產毛額（GDP）看的是金額，如果有大型廠商投資案就會帶動金額向上增加，經濟成長率觀察比較長的期間來做預測；在PMI相關調查中，比較是捕捉廠商的當下狀態，不同規模廠商在調查中也是相同權重，兩者數據可能呈現不同面向。（編輯：楊凱翔）1131202