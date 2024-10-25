AI需求強勁 中經院上修今年經濟成長率至3.96%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北25日電）中經院今天發布最新經濟預測，由於人工智慧（AI）需求暢旺，加上股市熱絡激勵消費動能，內需與外貿雙引擎帶動之下，上修今年經濟成長率至3.96%，經濟模式「內外皆溫」，並預測明年成長率維持在3%之上，達3.03%。

中經院今天發布最新預測，今年經濟成長率較7月預測值上修0.15個百分點、升至3.96%，逼近4%水準。物價方面，由於電價調漲加上颱風等天災導致蔬果價格走揚，全年消費者物價上漲率（CPI）預測值略微上調至2.17%，連續3年突破2%的通膨警戒線。

中經院進一步指出，全球商品貿易復甦、AI相關產品需求強勁，有利商品出口，台股交易熱絡、加權指數維持高點，也使民間消費受惠於手續費進帳以及財富效果挹注，預估2024年全年民間消費成長率約2.67%。

「台灣經濟比原先預估表現好」，中經院院長連賢明直言，上修經濟成長最重要原因是AI需求熱絡，使得台灣外銷暢旺，進而帶動投資增加，內需也穩健成長。

國發會經濟發展處長邱秋瑩則說，近期各家機構陸續上修經濟成長，「英雄所見略同」，主要是台灣在經濟成長3大引擎，出口、投資、消費都表現不錯，特別是出口，全年出口規模跟史上新高差距不遠，有望創新高。

雖然目前傳產貨品出口相對疲弱，邱秋瑩表示，主要受全球經濟成長回升動能不足，以及中國產能過剩等問題影響，但隨著美國降息、中國推出振興經濟措施，傳產可望在今年第4季明顯回溫。

展望2025年，中經院認為，在全球經濟走勢持平、地緣政治風險猶存的情形下，預估經濟成長率為3.03%，較2024年走緩，但仍在3%以上；並預測CPI年增率為1.96%，降至2%以下。

連賢明表示，台灣AI產業發展不錯，明年將持續成長，但幅度會慢慢下降。

中央大學經濟系教授姚睿認為，央行祭出史上最嚴房市信用管制措施，可能對明年經濟成長有影響，必須持續留意後續發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中經院提醒，雖然台灣經濟表現穩健，未來須留意4大不確定性，主要國家貨幣政策走向、中國大陸經濟成長走勢及兩岸關係動向、國內投資支出與廠商對未來信心展望，以及地緣政治與美國總統大選後政經走向。

中經院表示，根據穆迪分析公司（Moody's Analytics）的模擬情境，不論由誰當選美國總統，有關貿易、美中關係等，都須面對新局與挑戰。隨著地緣政治關係趨於緊張、對峙，廠商的投資與生產面臨更嚴峻挑戰，對全球政治、經濟的版圖與成長，都有長遠影響。（編輯：潘羿菁）1131025