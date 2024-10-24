9月失業率降至3.43% 續寫24年同月最低

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）畢業季告一段落，失業情勢趨於穩定，主計總處今天公布的9月失業率為3.43%，終止連3升，月降0.05個百分點，為24年來同月最低水準。

主計總處指出，隨著畢業季來臨，每年6到8月間的失業率多呈季節性上升，到了9月便會回落。主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，由於季節性因素逐漸淡化，沒有意外的話，10月失業率將繼續下降。

主計總處統計，9月失業人數為41.2萬人，較8月減少7000人，其中因對原有工作不滿意而失業者減少4000人，初次尋職失業者減2000人。

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儘管9月季節調整後的失業率為3.38%，月增0.02個百分點，連續2個月走揚，且觀察失業原因當中，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者的人數持續突破10萬人，月增1000人、達10.1萬人，譚文玲認為，兩數據的變動幅度並不顯著，失業情勢仍屬穩定。

若將失業率按年齡層觀察，15至19歲者失業率9.88%；20至24歲者為12.14%，此年齡層多為初次尋職，正在職場調適階段，導致失業率較高；25至29歲者失業率為6.14%，30至34歲者則降至3.40%。（編輯：張良知）1131024