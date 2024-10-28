9月景氣燈號退回黃紅燈 半導體強勁傳產走疲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北28日電）8月景氣燈號亮出熱絡紅燈，卻是曇花一現，國發會今天公布9月景氣燈號，由於綜合判斷分數大減5分，燈號退回黃紅燈。國發會官員表示，產業復甦不均衡，半導體產業受惠AI題材、表現暢旺，傳產則相對疲弱，但台灣景氣無庸置疑走在復甦軌道上。

國發會今天發布9月景氣燈號，由於綜合判斷分數月減5分、降至34分，為半年來最低水準，導致燈號跌破紅燈下限38分，退回至黃紅燈的區間。9項構成項目中，海關出口值，批發、零售及餐飲業營業額均由紅燈轉呈綠燈，分數各減少2分；製造業營業氣候測驗點則由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少1分；其餘6項燈號維持不變。

（圖取自國發會網頁ndc.gov.tw）

外界關注景氣燈號無法維持在紅燈，是否代表景氣開始走下坡，國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，海關出口值年增率大幅縮水，直接從紅燈掉落至綠燈，主要是國際需求疲弱，以及油價下滑，使得傳產貨品外銷動能不穩，「近幾個月景氣震盪幅度大、比較顛簸，原因是傳產」。

除此之外，邱秋瑩指出，今年中秋節較早，備貨需求提前，加上颱風影響廠商生產排程，以及基期因素，都影響9月表現。

反映廠商投資動能的機械及投資設備進口值，雖然維持熱絡紅燈，增幅呈現收斂，媒體關切投資動能是否減弱，邱秋瑩則指出，觀察近期國際大廠資本支出策略，台積電預估今年應可維持預期，明年甚至會增加，其他像是日月光、南亞科，都認為投資可望成長。

不過邱秋瑩補充，11月美國大選將至，選前大家風險意識比較高，也會牽動廠商投資布局，「大家都在觀望」。

綜整當前經濟局勢，邱秋瑩認為，景氣領先及同時指標持續成長，且近期國內外機構均上修台灣今年經濟成長率預測值，台灣景氣成長態勢延續無庸置疑。

細看產業表現，邱秋瑩分析，國內存在產業不均衡復甦的情況，這波景氣上揚主要靠半導體、資通訊產業帶動，尤其晶圓代工龍頭台積電相當看好未來人工智慧（AI）應用，在AI應用逐步發酵、科技新品上市等情況下，可以預期，以半導體主導的景氣復甦態勢會延續。

儘管傳產外銷動能平疲，成為景氣下拉力道，邱秋瑩指出，中國政府開始推出刺激措施，可以觀望是否能夠提振傳產的需求。

展望未來，隨AI應用持續拓展，帶動國內電子及資通產品需求暢旺，加上歐美年底採購旺季的備貨需求，均有助出口動能延續；但須密切關注美國總統大選、全球貿易壁壘、中東地緣政治紛擾等不確定因素對國內景氣的影響。（編輯：張均懋）1131028