7月景氣燈號退回黃紅燈 國發會：經濟仍在成長軌道上

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會按月發布的景氣燈號，6月亮出兩年半來首顆熱絡紅燈後，7月又退回黃紅燈，不過國發會表示，景氣領先、同時指標持續上升，顯示經濟續處成長軌道之上，未來仍有機會再次亮出紅燈。

景氣紅燈曇花一現，國發會今天發布的7月景氣燈號綜合判斷分數月減3分、降至35分，燈號退至黃紅燈。9項構成項目中，海關出口值由紅燈轉呈綠燈，分數減少2分；工業生產指數由紅燈轉呈黃紅燈，分數減少1分；其餘7項燈號維持不變。

7月景氣燈號綜合判斷分數降至35分。（圖取自國發會網頁index.ndc.gov.tw）

國發會說明，雖然資通產品需求續強，但傳產復甦平緩，加上颱風凱米影響部分生產及出貨遞延，導致出口、工業生產指數燈號轉變。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩指出，7月領先及同時指標持續上升，且構成項目全數走揚，顯示未來景氣展望樂觀。

邱秋瑩分析，從國外因素來看，雖然8月初受到美國科技股財報、勞動數據不佳，導致金融市場大幅波動，現在美股已經持穩，加上失業救濟金人數表現優於預期，市場對於美國經濟硬著陸的擔憂淡化。

邱秋瑩接著表示，S&P Global 8月才上修對美國的經濟成長率預測值，加上歐盟、日本經濟緩步復甦，國際環境氛圍朝正向發展。

至於國內表現，邱秋瑩指出，科技大廠營收展望樂觀，而且下半年不只是科技新品備貨旺季，也是傳產出貨旺季，不論科技業或是傳產，下半年的出貨表現、庫存去化情況可期。

儘管景氣紅燈只維持短暫的1個月，又回落至黃紅燈，邱秋瑩認為，短期指標波動難免，但景氣續處成長軌道之上，不排除未來還會再次看見紅燈。

今年台灣經濟成長率「坐3望4」，不過國發會提醒，主要國家大選及利率政策動向、主要經濟體貿易保護措施、國際地緣政治情勢變化等不確定因素猶存，必須密切留意對台灣經濟影響。

媒體關注中國產能過剩對台衝擊，邱秋瑩分析，台灣過去與中國經貿連結很深，依存度超過4成，現在已經降低，不可諱言，中國在鋼鐵、石化等領域的低價競爭，導致台灣傳產比較辛苦，但整體產業景氣仍得綜合國際外銷情勢、需求判斷。

至於美國總統大選若由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選，是否對台灣造成負面影響，邱秋瑩認為，回顧川普前次當選、發動美中貿易戰爭，國際機構普遍認為台灣會大受衝擊，結果台灣反而受惠於轉單效應。

邱秋瑩接著表示，國際情勢轉變，現在大家除了低價、低成本，更強調供應鏈的可信賴度及韌性，這部分台灣企業有優勢，加上台灣在人工智慧、半導體競爭力強，即便美國新政府推出新的貿易措施，台灣廠商在供應鏈調整過程中，應可繼續扮演舉足輕重的角色。（編輯：楊凱翔）1130827