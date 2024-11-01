10月PMI轉呈持平 中經院：廠商審慎觀望美國總統大選

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）中經院今天公布10月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI），微幅回升0.8個百分點至50.0%，中經院院長連賢明表示，10月數據喜憂參半，廠商抱持審慎態度，主因是美國總統大選即將到來，結果可能影響台灣半導體產業發展。

9月的PMI中斷連續4個月的擴張，轉為緊縮，外界憂心台灣景氣復甦之路出現變數，不過中經院今天公布的10月PMI已順利揮別緊縮，指數小幅回升至50%，轉呈「持平」。

中經院院長連賢明表示，9月的數字「讓大家有點驚訝」，10月的數據迎來轉折，但有好消息、也有壞消息，好消息是指數回升，壞消息則是向上幅度不大。

中經院指出，製造業10月採購營運狀況與9月相比，大致持平，主因是主要國家雖然推出寬鬆與降息降準等政策，帶動股市與期現貨原物料價格攀升，但消費性電子銷售不如預期，且人工智慧（AI）高基期影響下，短期拉貨力道趨緩，而半導體供應鏈成熟與先進製程的訂單透明度也呈現兩極化表現。

另外，市場觀望降息效果，以及美國總統大選即將登場，使得終端需求未出現全面且中長期訂單。製造業未來6個月展望指數已連續2個月緊縮，10月指數微幅回升0.8個百分點至48.3%。

連賢明直言，近期廠商偏向審慎觀望，主要是因下週揭曉的美國總統大選結果，可能對台灣產業、特別是半導體產業，造成較大影響。

非製造業方面，10月未經季節調整的非製造業經理人指數（NMI）微幅回升0.5個百分點至53.8%，因年底迎來會展、尾牙旺季，週年慶、雙11檔期，以及股市回升，推動住宿餐飲業、零售業與金融保險業的商業活動指數大幅攀升。

不過中經院指出，非製造業的新增訂單呈現擴張趨緩，新增訂單與未來展望指數同步滑落至2023年11月以來最慢擴張速度。（編輯：林興盟）1131101