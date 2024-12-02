群聯擬處分部分深圳宏芯宇持股 獲利約44億元

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（中央社記者張建中新竹2日電）群聯今天宣布，旗下子公司Core Storage Electronic （Samoa） Limited將處分持有的深圳宏芯宇部分股分，以優化資產配置並逐步實現投資獲利。

群聯指出，Core Storage目前持有宏芯宇1.08億股，持股比重達24.43%。Core Storage這次將以每股人民幣23元的現金，分別轉讓合計5332萬3026股予6名交易對象，交易總金額達人民幣12.26億元（折合約新台幣55億元）。

群聯表示，這次交易完成後，集團仍持有宏芯宇1.05億股股分，持股比重仍達23.69%。

群聯發布新聞稿指出，執行長潘健成表示，這次交易預計認列處分投資利益約新台幣44億元，這筆資金將優先投入台灣總部的研發項目，進一步強化群聯在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）儲存產業的領先地位。

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潘健成進一步表示，這次的股權調整，是群聯集團在全球營運發展和中國投資布局上的重要策略之一。希望透過靈活的資產配置，提升財務穩健性，並將資源聚焦於具備更大成長潛力的NAND Flash儲存業務領域。未來，將持續推動全球化布局，為儲存解決方案市場帶來更多突破性發展與技術。

群聯強調，這次股權調整不會影響群聯與宏芯宇的合作基礎，雙方將繼續攜手推動中國市場拓展，為儲存產業帶來更多突破。（編輯：張良知）1131202