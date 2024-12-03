資策會攜手動漫創作協會 推生成式AI美術能力認證

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（中央社記者蘇思云台北3日電）生成式AI快速發展，資策會今天宣布，資策會數位教育研究所與台灣動漫創作協會（ACCA）已正式簽署合作備忘錄，合作推出「生成式AI美術設計能力認證」，設有初級及中級2大級別，盼培育符合產業需求的AI美術專才。

財團法人資訊工業策進會今天發布新聞稿，資策會教研所所長張育誠表示，資策會教研所專注建立可信賴的第三方服務認證機制，能協助企業快速找到具備專業技能認可的人才，為產業注入新血。這次攜手ACCA，有助逐步建立文化內容產業的AI人才生態圈。

資策會跟業界、學界專家共同研擬推出「生成式AI美術設計能力認證」，涵蓋學科與術科考試，著重實務應用，設有初級及中級2大級別。

資策會表示，初級認證聚焦在熟悉生成式AI工具操作及除錯能力，適合多媒體設計、視覺傳達等相關科系學生；中級認證針對具備1年以上設計經驗的從業者，考生需具備生成式AI圖像優化與完稿能力，協助提升創意表現與工作效率。

資策會教研所已攜手師大圖文傳播學系、台藝大影像創作研究所、台北教育大學藝術與造型設計系等12所學校進行初階認證合作，目前已逾200名學生報名參加。

為服務更多有意願推動此認證的高中職及大專院校，ACCA規劃12月舉辦「種子師資工作坊」，協助通過中階認證的種子教師，把設計專業結合生成式AI科技，進一步推動文化內容產業革新。（編輯：張均懋）1131203