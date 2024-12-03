本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票9-10月中獎清冊 foodpanda花5元中千萬
首頁 / 證券

精測營收11月創新高 全年成長雙位數可期

2024/12/3 16:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）測試介面廠中華精測今天下午公布11月自結合併營收約新台幣4.53億元，創歷史單月新高，主要受惠HPC高速測試載板新訂單挹注，11月HPC營收占比超過4成。精測預估第4季營收將優於第3季，全年營收成長雙位數百分比可達標。

精測自結11月營收4.53億元，月增17.31%，比去年同期大增72.56%，改寫歷史新高。精測說明，11月營收創高主要受惠高效能運算（HPC）相關高速測試載板新訂單挹注，以及智慧型手機射頻晶片（RF）、應用處理器（AP）探針卡接單暢旺。

精測指出，AI伺服器、AI電腦、AI手機快速發展，帶動下半年半導體先進封裝測試介面需求轉強，其中HPC高速測試載板新訂單暢旺，從11月業績來看，HPC營收占總營收比重超過4成。

此外，精測探針卡接單也受益智慧型手機次世代5G晶片無線通訊規格提升，帶動射頻晶片模組測試需求量增。

法人表示，精測第4季受惠美系人工智慧AI高階晶片所需測試載板需求拉貨。

累計今年前11月精測自結合併營收31.54億元，較去年同期26.03億元成長21.15%。觀察第4季和全年，精測預估第4季營收將優於第3季，全年營收可成長雙位數百分比，預估今年探針卡營收占比可接近3成。

展望2025年，精測評估啟動桃園平鎮三廠建廠計劃。精測先前預期明年第1季業績可較今年第1季成長，明年營運審慎樂觀。（編輯：楊凱翔）1131203

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：