本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日媒：尹錫悅戒嚴令解除關鍵在誰先搶占國會 議員與民眾保住南韓民主
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

熱錢回流助攻股匯 新台幣盤中強彈逾1角收32.448元

2024/12/4 18:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北4日電）南韓局勢動盪，一度擾亂金融市場秩序，但在韓元止貶、熱錢持續湧入之下，台灣今天股匯雙漲，新台幣兌美元盤中勁揚逾1角，收盤收在32.448元，升值8.8分，匯價連2升，台北及元太外匯市場總成交金額放大至22.76億美元。

南韓總統尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，導致韓元兌美元匯價暴跌，不過僅約6小時，就因國會表決通過宣布解除，韓元隨之止貶。

外匯交易員指出，雖然韓元暴跌，但今天股匯開盤後，由於南韓戒嚴風波已收場，對金融市場衝擊有限，台灣也因熱錢持續流入，激勵股匯連袂走揚。

台股今天開高走堅，在台積電領漲下，電子類股走揚，終場加權指數上漲227.87點，收在今天最高23255.33點。外資今天延續買超步調，金額達新台幣257.98億元。

新台幣兌美元今天以32.54元開盤後，早盤反映南韓政局動盪，匯價走貶、最低觸及32.57元，但在台股漲勢延續、熱錢回流之下，匯價再度翻揚，且升幅逐步擴大，最高升抵32.41元、強彈1.26角，終場收在32.448元。

央行統計，美元指數持堅、今天小升0.02%，亞幣升貶互見，韓元受到戒嚴風波重創，暴跌0.86%，日圓貶值0.25%，人民幣則小升0.09%，新台幣升值0.27%，成為今天最強亞幣。

匯銀人士分析，美國總統當選人川普將揮出關稅大刀，且劍指中國，將使人民幣趨貶，而日圓、韓元、新台幣與人民幣關聯度高，走勢連動，亞幣要齊步走揚並不容易；不過川普的不確定性太高，政策落實程度、執行方向又可能互相影響，整體經濟、金融局勢或許要等到明年川普上任後，才會愈來愈明朗。（編輯：楊蘭軒）1131204

#川普
#尹錫悅
#台灣
#央行
#南韓
#匯市
#匯銀
#新台幣
#台股
#台積電
#美國
川普
落實川普施政理念 美國會共和黨團著眼兩步驟立法計畫戒嚴風波衝擊首爾股巿 亞股走勢分歧
尹錫悅
韓國戒嚴風波 國會前燭光集會重現尹錫悅彈劾案 南韓在野黨需8到9位執政黨議員倒戈
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新台幣升8.8分 收32.448元
172.30.142.104
更多編輯台推薦新聞：