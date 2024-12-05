榮成11月稅前虧0.5億 展望後市紙價上揚有助營運

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（中央社記者何秀玲台北5日電）工紙大廠榮成今天公告11月、前11個月營收與自結損益。11月營收為新台幣41.76億元，年增6.62%；11月因受業外匯損影響，稅前虧損5867萬元，較去年同期盈餘轉虧，每股稅前虧損0.05元，此外，11月本業獲利較10月改善，扣除匯兌影響，則趨近損益兩平。

榮成今年前11個月營收436.26億元，年增2.98%，稅前虧損2.85億元，每股稅前虧損0.22元。

工紙業者分析，大陸工紙市場從10月十一長假後開始，在玖龍等龍頭紙企持續拉漲，各大中小紙企積極跟漲，市場漲價氛圍濃；下游包裝紙箱廠採購備貨積極，紙企庫存普遍呈下降趨勢，較低庫存對工紙價格提供支撐。

市場普遍認為，美國總統當選人川普（Donald Trump）明年1月就職後，將對大陸商品徵收高額關稅，部分美國零售商正增加採購來自大陸商品訂單，以期望在徵收關稅前提前備貨，短期內將帶動大陸出口好轉，華東、華南工紙市場直接受惠。

另一方面，大陸推出各類刺激經濟政策不斷，從7月份開始的家電補貼，到9月底發布的降息降準、下調存量房貸款利率等，持續提振產業鏈上下游市場信心。

展望後市，業者表示，近期人民幣貶值，大陸進口紙貿易商拿貨謹慎，進口紙到港量預期將維持目前低位水準。成本方面，廢紙價格走勢與原紙價格走勢基本一致，廢紙價格將達到底部支撐作用，目前紙企庫存處於歷史低位，有利後市繼續挺價。

法人預期，12月市場繼續維持上揚態勢，後續春節訂單釋放情況將成為行情走勢關鍵。（編輯：潘羿菁）1131205