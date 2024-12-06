地方審查標準不一阻光電申設 經部預告同意函檢核表

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（中央社記者曾智怡台北6日電）為減少地面型光電開發爭議並增加申設效率，經濟部今天預告「電業登記規則」修正草案，明定業者辦理地方說明會的時機點往前挪，也同步擬定地方政府核發光電發電設施同意函檢核表，盼解決目前各縣市審查標準不一問題。

綠能發展是台灣邁向2050年淨零目標關鍵，但若在地協調與溝通不足，恐拖累進度，雲林縣政府9月發函經濟部能源署，希望建立一致審查規範，太陽光電申設程序議題浮上檯面。

根據現行太陽光電發電業籌設或擴建規定，業者申請設立太陽光電廠有籌設、施工及電業執照核發許可等3大階段，並須在施工前辦理地方說明會。

為回應外界期待，經濟部研擬「電業登記規則」修正草案，並在今天正式預告，新增太陽光電發電業須在申請籌設許可前加辦一場說明會，也明定舉行地點為模組鋪設最多、升壓站及儲能設備設置位置所在村（里）。

能源署副署長李君禮說明，地方民眾常抱怨「都核准才告訴我」，業者也感到困擾，畢竟已花費很多成本、時間，開發案被迫中止也會面臨不小損失，因此這次修法是希望「開大門走大路」，提早知會地方民眾，有意見就提早溝通協調，未來施工過程也會比較順利，若業者遇到無解問題，亦可及早止步。

另外，取得籌設或擴建許可後，如有變更升壓站及儲能系統設置位置，與原設置地號不同；或者新增廠址供設置主要發電設備、升壓站及儲能系統，業者亦需在申請變更前再次辦理地方說明會。

換言之，原先業者只需辦理1場說明會，修法後說明會舉辦場次可能增加至3次。

同時，太陽光電發電業辦理地方說明會時，需通知中央及地方政府、民意代表及村（里）長，並於電業管制機關指定的網站中公開會議資訊，供各界檢視。

此外，過去常發生同一業者在不同縣市開發光電，面臨審查標準不一窘狀。

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為確保各地方政府核發太陽光電發電設施同意函時，能採用一致且具體的檢核標準，經濟部本次一併擬定檢核書表格式，由業者先自評、地方再檢核。能源署指出，按過去經驗，檢核時間約2個月，地方政府可依自身特殊需求增加檢核項目，但並不鼓勵。

此次修法對象為申設地面型光電業，自發自用不在此範圍。李君禮不諱言，屋頂型光電推動相對順利，因只要屋主同意即可，地面型光電則牽涉社會、環境、生態等問題，較為複雜，盼修法後可減少爭議、增加申設效率。（編輯：潘羿菁）1131206