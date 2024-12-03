全台首座深層地熱開鑽 經部估明年6月有階段性成果

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（中央社記者劉千綾台北3日電）經濟部次長連錦漳表示，今年在宜蘭啟動台灣首座深層地熱鑽探，預計明年6月有階段性成果。台灣地熱潛能豐富，根據經濟部盤點，全台有6座地熱發電廠，共近7.5MW，經濟部也成立地熱推動小組，盤點國公有土地的地熱潛能，評估電廠選址和優先區位建議。

連錦漳今天出席2024能源願景高峰論壇時表示，宜蘭員山深層地熱是全台首座深層地熱探測井，鑽井目標為4000公尺，由於地熱井鑽到1000公尺便可以知道是否有開發潛能，「鑽探過程會先穿過淺層，再鑽到1000公尺，若1000公尺的機率很高就會再往下」，預計明年6月將有階段性成果。

推動離岸風電方面，連錦漳表示，會協助降低離岸風電開發成本，希望廠商感受到政府的誠意。此外，台電將手上的綠電釋放出來，小額綠電已上架標準局平台；根據調查，廠商最需要綠電時間是在2030年，政府也盼透過釋放小額綠電滿足廠商需求。

連錦漳指出，「開源之外也要節流」，政府推動深度節能，協助金融資金導入ESCO（能源技術服務）產業，目前中鋼和台電等10大公營事業列為先行者，接著將擴大到9大部會，最後再全面擴散到契約用電容量800瓩以上的廠商，搭配住宅家電汰換，預估2027年將節省206億度電力，換算約為全台8%用電量，同時也可滿足產業AI用電需求。

經濟部能源署副署長李君禮表示，台灣位處環太平洋火山帶，具備發展地熱非常好的條件，但地熱發展速度不如預期，主因為相較風力和光電，地熱開發的風險較大。

他進一步說明，地熱風險在於鑽探階段，即便事先做了許多地球物理等研究，但也不是每次開鑽就會成功，由於鑽井容易失敗，因此政府也提供50%經費補償，上限是新台幣1億元，降低地熱探勘者的投資風險。

李君禮表示，全球都是火山型地熱的發展比較好，台灣有大屯山、龜山島2處，其他地方則是變質岩裂隙型地熱，溫度較低、水量較小，因此開發成本較高；大屯山雖然地熱潛能豐富、約占全台一半，不過位於國家公園範圍內，所以受到開發限制。

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根據能源署簡報，台灣地熱正式進入MW里程碑，從2018年設置量僅30kW，目前已有6座地熱發電廠，達7.49MW。此外，今年5月公布實施「地熱能探勘與開發許可及管理辦法」，統一和簡化地熱探勘和開發申設程序。

為推動地熱發展策略方面，則是先由國營事業帶頭開發，其中中油員山深層地熱示範案為25MW，10月已開鑽；經濟部也成立地熱推動小組，盤點國公有土地的地熱潛能，評估電廠選址，並提出優先區位建議，希望複製成功模式擴大建置。（編輯：潘羿菁）1131203