本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股漲79.98點

2024/12/9 13:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）台北股市今天開高走高，收盤漲79.98點，為23273.25點，漲幅0.34%，成交金額新台幣3532.05億元。

加權指數開盤為23287.79點，盤中最高23325.99點，最低23172.22點；不含金融股指數20310.64點，漲75.03點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.67%、食品股跌1.36%、塑化股跌0.83%、紡織股跌0.84%、機電股漲0.5%、造紙股跌0.67%、營建股跌0.99%、金融股漲0.13%。

委買張數2083萬409張，委賣張數1081萬3894張，成交張數671萬8837張。

收盤時上漲292家，下跌662家，持平96家。

成交量前5名個股為陽明、長榮航、復華台灣科技優息、華航、神達。

漲幅前5名個股為佳和、洋基工程、明輝-DR、訊芯-KY、中櫃。

跌幅前5名個股為華冠、興能高、錸寶、洋華、皇翔。1131209

台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股盤中陷入震盪 台積電漲幅收斂
172.30.142.106
更多編輯台推薦新聞：