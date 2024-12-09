台股漲79.98點
2024/12/9 13:46
（中央社台北9日電）台北股市今天開高走高，收盤漲79.98點，為23273.25點，漲幅0.34%，成交金額新台幣3532.05億元。
加權指數開盤為23287.79點，盤中最高23325.99點，最低23172.22點；不含金融股指數20310.64點，漲75.03點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.67%、食品股跌1.36%、塑化股跌0.83%、紡織股跌0.84%、機電股漲0.5%、造紙股跌0.67%、營建股跌0.99%、金融股漲0.13%。
委買張數2083萬409張，委賣張數1081萬3894張，成交張數671萬8837張。
收盤時上漲292家，下跌662家，持平96家。
成交量前5名個股為陽明、長榮航、復華台灣科技優息、華航、神達。
漲幅前5名個股為佳和、洋基工程、明輝-DR、訊芯-KY、中櫃。
跌幅前5名個股為華冠、興能高、錸寶、洋華、皇翔。1131209
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