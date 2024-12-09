台積電穩盤航運股上攻 台股收漲79.98點

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（中央社記者何秀玲台北9日電）美股6日漲多跌少，台股今天最高為23325.99點，上漲逾130點，盤中震盪；台積電扮演穩盤角色，指數收23273.25點，上漲79.98點，成交值新台幣3532.05億元。

台股4大權值股台積電、聯發科、鴻海、廣達漲跌互見。台積電終場上漲10元，收1075元，鴻海下跌3元、收195元，聯發科漲20元收1325元；廣達下跌1元收296元。

福邦投顧表示，台股10月以來維持22000至23700點區間整理，近期接近前高，投資人轉為謹慎，後市留意1月將有許多科技新產品發表，上市櫃公司陸續釋出2025年展望，加權指數KD也呈現黃金交叉，補量後可望突破23700點平台區間。

資金今天轉向航運類股，台灣虎航、長榮航、華航分別上漲2.14%、5.56%、2.47%；貨櫃族群中，陽明尾盤漲幅擴大，上漲逾9%，萬海上漲2.5%，中櫃以35.4元漲停作收。

IC族群資金進駐，神盾集團中，特殊應用晶片（ASIC）廠安國接單傳捷報，以136元攻上漲停，安格上漲6.32%，神盾漲6.56%。

備援電池（BBU）概念股今天出現賣壓，興能高、新盛力、順達分別以40.7元、64.4元、204.5元跌停作收。（編輯：張均懋）1131209