大華銀投信：AI助科技業結構轉變 台股明年審慎樂觀

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）大華銀投信展望2025年，認為AI趨勢為台灣科技產業帶來結構性轉變，幫助台股可享受更高的本益比，從總經面及台灣企業表現等方面觀察，台股明年審慎樂觀，只要AI動能持續，台股仍有表現空間。

來自新加坡的大華銀投信，是第1家在台灣發行ETF的外商投信。台灣政府正著手開放主動式ETF，大華銀投信今天表示，公司在台灣本來就有主動式的研究團隊，針對主動式ETF，公司內部正在評估中，等待遊戲規則更加明朗，不排除加入戰局。

至於台股2025年展望，大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，目前台股基期不低，對於明年抱持審慎樂觀看法。

郭修誠認為，這幾年AI當道，除了為台灣廠商帶來訂單，也讓台灣科技產業經歷結構性轉變，能享受更高估值，過去台股本益比到一定程度就上不去；但以目前來說，台股本益比約17.7倍，高於過去平均的14.91倍。

郭修誠分析，儘管景氣對策信號綜合判斷分數創半年以來新低，不過領先指標大致持平，顯示台灣景氣維持成長。展望明年，在AI趨勢帶領之下，強勁的供應鏈需求仍將是台股主旋律，不過政治風險可能干擾市場，美國新任總統川普的關稅政策，將為台股增添不確定性。

至於總體經濟方面，郭修誠表示，先前市場期待美國聯準會可能暴力降息，吸引不少投資人卡位債券市場，沒想到公債殖利率這1年來有堅實支撐，目前看起來，美國明年將走向緩降息，有點像1995年、1998年和2019年的中期調整。

郭修誠回顧1995年，美國通膨處於高位，但失業率等經濟數據又沒那麼糟糕，時任聯準會主席葛林斯潘採取預防性降息，漸進式滾動調整利率，這次的狀況和1995年十分神似。在緩降息的大環境下，郭修誠認為投資債市可以為整體資產配置提供緩衝效果，標的首選投資級、長天期和高票息。（編輯：林家嫻）1131209