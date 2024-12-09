店數成長和12強觀賽商機挹注 全家11月營收同期新高

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（中央社記者何秀玲台北9日電）全家公布11月營收新台幣87.67億元，年增5.45%，創同期新高。全家表示，11月受惠店數成長、降溫商機、掌握世界棒球12強賽觀賽熱潮、線上線下整合操作雙11商機，帶動泛鮮食業績成長，一般商品業績也持續向上，11月營收淡季不淡，穩定成長。

全家今年前11月累計營收為963.04億元，年增5.76%。

以店數來看，全家截至今年11月30日止，總店舖數達4297家，和去年同期4220家相比，淨增加77家。

全家表示，11月泛鮮食（一般鮮食加現做調理食品）掌握降溫商機，透過差異化鮮食策略，推出多款溫暖型商品，帶動各品類業績全面向上；全家鮮食小金雞義大利麵系列推出新品，帶動業績成長約1成。

全家指出，因冬季濃郁型口味商品受歡迎，推出烘焙麵包、甜點、輕食等多項鮮食，相關品類業績同步向上；杯裝飲品再推話題飲品，杯裝飲品業績持續成長。

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此外，一般商品受惠多項線上線下整合主題活動，整體呈成長態勢，雙11電商促銷策略奏效；世界棒球12強賽事為全台焦點，掌握觀賽商機，推出多項獨家周邊商品、主題型促銷活動，帶動飲料、點心零食等業績升溫。

展望12月營運，全家表示，掌握冬至、耶誕節、跨年等聚會商機，並因應民眾對溫暖型鮮食、熱飲的需求增加，同時福袋、年節禮盒及年菜預購等年節商品將持續加溫，皆可望成為業績成長引擎。（編輯：楊蘭軒）1131209