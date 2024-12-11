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台股跌221.45點

2024/12/11 13:55
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（中央社台北11日電）台北股市今天開低走低，收盤跌221.45點，為22903.63點，跌幅0.96%，成交金額新台幣3279.76億元。

加權指數開盤為23108.36點，盤中最高23108.36點，最低22880.57點；不含金融股指數19965.18點，跌206.26點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.87%、食品股漲0.32%、塑化股跌1.61%、紡織股跌0.65、機電股跌1.05%、造紙股跌0.85%、營建股跌1.12%、金融股跌0.42%。

委買張數2009萬6918張，委賣張數1003萬9279張，成交張數627萬8936張。

收盤時上漲313家，下跌627家，持平111家。

成交量前5名個股為元大滬深300正2、大華優利高填息30、群益台灣精選高息、神達、復華台灣科技優息。

漲幅前5名個股為零壹、全球傳動、資通、勝德、揚智。

跌幅前5名個股為宏和、佳和、憶聲、東哥遊艇、聚鼎。1131211

#佳和
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