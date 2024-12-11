瓦城2025年進軍美國 搶攻中價位市場

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（中央社記者吳家豪台北11日電）連鎖餐飲集團瓦城2025年將進軍美國市場，首店選址洛杉磯，預計9月試營運。瓦城集團董事長徐承義今天受訪指出，美國第二家店也將開在洛杉磯，設定距離首店約5英里（約8.05公里）範圍，會評估人流較多與能見度較高的地點。

他說，瓦城美國首店附近都是新大樓，通常不會租給第一次進入美國市場的品牌，瓦城集團花很多時間洽談。店面面積約100多坪，可容納126個座位，客單價設定在50美元（約新台幣1625元），在美國市場屬於中價位。

瓦城集團推出台菜料理全新品牌「SHANN SHANN小香」，徐承義今天出席媒體交流會表示，小香靈感源自旗下品牌時時香，自2017年創立以來持續進行研究、試菜，並配合內部大數據統計，針對台灣人口味不斷改良優化，如今在全台已發展至近30間門市。

他提到，SHANN SHANN小香承襲時時香的成功經驗，透過創意改良經典台菜，並結合紅白酒的餐酒搭配，期望帶來新台菜風味體驗。

徐承義說，瓦城集團目標是把台灣料理帶到世界舞台，希望未來SHANN SHANN小香或時時香不僅能在台灣各個角落開店，也帶到美國和全球市場。

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瓦城集團指出，SHANN SHANN小香客群以25到35歲為主，客單價比時時香高出100多元，在試營運期間有不少外國客人，約2到3成，相較之下，時時香消費者以25到45歲居多，大部分是家庭客。

在百貨週年慶與年末節慶檔期的帶動下，瓦城11月營收達新台幣4.51億元，年增10.77%；累計今年前11個月營收55.7億元，年增6.48%，雙雙創下歷年同期新高。展望2025年，瓦城集團設定全年雙位數展店目標，鎖定百貨商場與主要商圈。（編輯：翟思嘉）1131211