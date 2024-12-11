全體上市公司11月營收3.72兆 年增12.7%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北11日電）上市公司11月營收全出爐，根據證交所統計，全體上市公司11月營收總計為新台幣3兆7243億元，較去年同期成長12.7%，其中以金融保險和貿易百貨業成長幅度最大。

證交所今天表示，包括本國、第一上市公司，以及創新板公司，總共1029家上市公司皆已於12月10日前完成11月營收申報作業。依據統計，11月營收較去年同期成長的公司有618家，衰退公司則有411家。

其中金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，貿易百貨業因個別公司認列兌換利益與外匯價格準備金變動，加上受惠購物節等商機；以及水泥工業因個別公司受惠合併公司業績，11月營收年增幅度最大。

11月營收衰退較大產業則有油電燃氣業，主要受到市場需求疲弱及油價下跌影響。另外，玻璃陶瓷業因中國房地產景氣不佳，鋼鐵工業因終端需求疲弱，11月營收衰退。

累計今年前11月全體上市公司營收總計37兆9302億元，較去年同期成長12.22%，其中營收成長公司664家，衰退公司共365家。

今年前11月營收成長較大的產業包括航運業受惠地緣政治效益使運價及運量上漲；電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加；金融保險業也因保險淨收益及投資收益增加，營收較去年同期增加。

前11月營收衰退較大產業則有油電燃氣業，因市場需求疲弱及油價下跌；玻璃陶瓷業因中國房地產景氣不佳；以及鋼鐵工業受終端需求疲弱影響。（編輯：楊凱翔）1131211