長榮亞洲斥資近50億 向長榮美國購入美東不動產

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（中央社記者江明晏台北11日電）長榮海運今天召開重訊宣布，子公司長榮亞洲經董事會通過，擬由其兩家合資公司向長榮美國股份有限公司購入美東不動產並進行開發，投資總價1億5300萬美元（約新台幣49.74億元）。

長榮海運今天在證交所舉行重大訊息說明記者會，說明子公司長榮亞洲經董事會通過，擬以其兩家合資公司，購入美東地區兩處不動產並進行開發。

長榮總經理吳光輝表示，長榮海運子公司長榮亞洲擬由其2家合資公司，分別以4220萬美元及1億1080萬美元，合計1億5300萬美元向長榮美國股份有限公司購入位於新澤西州澤西市（Jersey City）的美東兩處不動產，並進行後續開發。

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長榮指出，考量航運市場景氣波動較大，投資不動產獲利相對穩定，加以澤西市位置、環境及租金行情皆屬優質投資標的，採多角化投資經營能適度分散本業風險，經子公司長榮亞洲評估後，決定參與此購地開發案。

長榮指出，此項交易依子公司長榮亞洲「取得或處分資產處理程序」辦理，相關評估與作業程序亦依循主管機關法令規定，並經公司及長榮亞洲董事會決議通過。（編輯：楊凱翔）1131211