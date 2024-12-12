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大同：46萬坪土地待活化 2025年海外事業爆發起始年

2024/12/12 18:48
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（中央社記者潘智義台北12日電）大同公司策略長丁爾昆今天表示，除處分芙蓉大樓資產挹注今年獲利外，尚有約46萬坪北台灣土地可活化；電力、新能源事業成長可期，2025年將是海外事業爆發起始年。

大同今天舉行法人說明會，丁爾昆指出，連23年未發放股利，盼明年起每半年發放1次股利，今年度股利主要來自於處分芙蓉大樓資產獲利，經彌平特別盈餘公積虧損後，仍可望配發股利，董事長王光祥先前已公開承諾每股將配發3元股利。

大同今年前3季每股賺3元，丁爾昆說明，大同目前還有約46萬土地，且都集中在北台灣，將朝活化方向走，不限處分，包括都更、自建、開發；若每年推一兩案，便可穩定維持獲利水準，加上電力、新能源事業成長可期，期盼將來能維持獲利60%配發股利。

丁爾昆解釋，新北土城建案第2期1141坪、177戶2020年10月完銷，已於2023年全數交屋完成入帳，總銷金額約新台幣25億元；第3期4967坪、約661戶，2023年完成銷售，為北台灣預售銷售金額最高個案，總銷金額約160億元。

針對下半年開始銷售案件，他指出，中和廠捷運聯開案，基地位在新北市中和區連城路，基地面積5255.69坪，規劃1382戶住宅、21間店面，其中大同約分配有千戶住宅，區域行情每坪75萬元。

雙連都更案部分，丁爾昆說明，基地位在台北市大同區民權西路，基地面積333坪，規劃零商業純住宅，全案64戶，為大同首次對外收購土地並整合鄰地興建，12月開始公開銷售。

除不動產事業外，大同將主力放在電力事業、新能源事業，丁爾昆強調，大同4月取得北美變壓器UL實驗室認證，打開美國變壓器市場，加上美國前阿肯色州州長赫克比（Mike Huckabee）力邀大同赴阿肯色州設廠，看好北美基礎建設商機。

大同布局北美市場，將透過美國電力巨擘認證打入供應鏈，與前3大電網經銷通路商締結策略聯盟，透過股權投資，或併購取得美國本土重電及電線電纜生產基地。

丁爾昆強調，大同花了2、3年取得日本指標電力公司的電力變壓器、水力發電機組認證，為台灣首家拿下指標電力公司訂單業者，將擴大爭取儲能市場商機；智慧電錶也是唯一外商進軍日本市場，第2代智慧電錶將在2025生產交貨，與日客戶合作範圍擴大至1萬千伏安（kVA）水力發電機。

他透露，後續其他日本電力公司也跟進打算下單，日本市場加上北美市場可望持續增溫，看好2025年是大同海外事業爆發起始年。

電力事業群部分，他指出，在手訂單維持百億元以上，訂單能見度至2027年，包括切入資料中心、人工智慧（AI）設備廠需求商機、非晶質變壓器2025年成長20%；至於電纜產能，69、161KV新產線提升30%產能，345kV新廠產線建置中。

另外，馬達產線將在2025年導入自動化生產；重電部分，大園廠目標將電力變壓器產能提升25%，觀音廠擬擴新廠，增加配電變壓器產能。

大同布局全球永續產業，大同永續發展控股公司董事長姒元忠表示，大同不打算生產綠色甲醇，但期盼建置交易平台，掌握全球綠色甲醇10%市占率，為集團帶來千億元綠色營收。

他解釋，綠色甲醇是一種單碳有機分子，有時被稱為「木醇」，曾經是木材乾餾的副產品；綠色甲醇來自低碳來源，因利用永續電力生產，扮演永續燃料的角色，可以減少工程或農業廢棄物的二氧化碳排放，不僅可用作運輸燃料，還可用作原料。

姒元忠看好航運業對綠色甲醇的需求，他引述DNV 2023年估計為例，單純就輪船業而言，未來3至5年以綠色甲醇為燃料的船舶將會增加到180至230艘。根據國際甲醇協會估計，2030年會進一步成長到270艘甲醇燃料船，且不包括原料系統改裝升級的船隻。

他說，建置產銷專業平台，協助生產方降低綠色甲醇生產成本，關鍵成本包括綠電價格和電解槽設備價格，這部分占綠醇生產總成本超過50%，大同永續以自身優勢可取得低價綠電。

大同並致力於增加綠色甲醇應用端規模，於新加坡成立綠色甲醇應用研發中心。預估2027年將可控制300萬噸綠醇價值，每噸400美元。（編輯：張良知）1131212

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