本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

台波蘭經貿諮商會議登場 經部看好智慧製造合作潛力

2024/12/12 20:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北12日電）第12屆台波蘭經貿諮商會議今天登場，全國認證基金會（TAF）與波蘭認證中心簽署認證評鑑合作備忘錄。經濟部表示，台波在循環經濟、智慧製造和資訊科技等領域的合作具潛力，波蘭明年上半年將擔任歐盟輪值主席，盼持續深化歐盟與台灣合作。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，經濟部次長陳正祺與波蘭經濟發展暨技術部政務次長雅洛斯（Michal Jaros），在台北共同主持「第12屆台波蘭經貿諮商會議」。

陳正祺表示，台灣與波蘭近年來持續加強經貿關係，隨著歐洲推動能源和數位轉型，台波在循環經濟、智慧製造和資訊科技等領域的合作相當具有潛力，尤其波蘭明年上半年將擔任歐盟輪值主席，盼可進一步促進歐盟與台灣合作，使台歐關係更加充滿活力、具有前瞻性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雅洛斯肯定台波雙邊對話機制，強調波蘭是中東歐最大市場，具有穩定安全的投資環境。他樂見台波經貿關係愈趨緊密，並期待雙方企業互動增加，波蘭願與台灣合作建立更具韌性的供應鏈夥伴關係，加強高科技領域的合作。

貿易署表示，波蘭經濟成長率在歐盟國家中名列前茅，工業基礎雄厚，為台商布局歐洲的重要據點之一。台灣與波蘭近年來產業合作主要集中在科技、製造業和新創領域，2023年台波雙邊貿易總額約18.3億美元，是台灣在歐盟第7大貿易夥伴，同時台灣也是波蘭在亞洲第7大貿易夥伴。（編輯：楊凱翔）1131212

#台灣
#陳正祺
#經濟部
#歐洲
#波蘭
#歐盟
#經濟部國際貿易署
#台波
#循環經濟
陳正祺
台加經貿對話會議登場 持續強化供應鏈合作台灣精品獎聚焦AI創新 資通訊產品突破5成占大宗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：