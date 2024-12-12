台波蘭經貿諮商會議登場 經部看好智慧製造合作潛力

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（中央社記者劉千綾台北12日電）第12屆台波蘭經貿諮商會議今天登場，全國認證基金會（TAF）與波蘭認證中心簽署認證評鑑合作備忘錄。經濟部表示，台波在循環經濟、智慧製造和資訊科技等領域的合作具潛力，波蘭明年上半年將擔任歐盟輪值主席，盼持續深化歐盟與台灣合作。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，經濟部次長陳正祺與波蘭經濟發展暨技術部政務次長雅洛斯（Michal Jaros），在台北共同主持「第12屆台波蘭經貿諮商會議」。

陳正祺表示，台灣與波蘭近年來持續加強經貿關係，隨著歐洲推動能源和數位轉型，台波在循環經濟、智慧製造和資訊科技等領域的合作相當具有潛力，尤其波蘭明年上半年將擔任歐盟輪值主席，盼可進一步促進歐盟與台灣合作，使台歐關係更加充滿活力、具有前瞻性。

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雅洛斯肯定台波雙邊對話機制，強調波蘭是中東歐最大市場，具有穩定安全的投資環境。他樂見台波經貿關係愈趨緊密，並期待雙方企業互動增加，波蘭願與台灣合作建立更具韌性的供應鏈夥伴關係，加強高科技領域的合作。

貿易署表示，波蘭經濟成長率在歐盟國家中名列前茅，工業基礎雄厚，為台商布局歐洲的重要據點之一。台灣與波蘭近年來產業合作主要集中在科技、製造業和新創領域，2023年台波雙邊貿易總額約18.3億美元，是台灣在歐盟第7大貿易夥伴，同時台灣也是波蘭在亞洲第7大貿易夥伴。（編輯：楊凱翔）1131212