王道銀駱怡君：澳洲雪梨辦事處擬明年第2季開業

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（中央社記者羅元駿台北13日電）王道銀董事長駱怡君今天指出，明年股利金額、殖利率都將反應今年的獲利成長；至於赴澳洲申設辦事處，她表示送件澳洲金融監理署（APRA）是一次過關、沒有補件，並估將在明年第2季開業。

王道銀行今天舉行2024「最美的祝福」耶誕點燈祈福與音樂會，王道銀集團榮譽董事長駱錦明伉儷、駱怡君、總經理李芳遠等人親自出席。

駱錦明接受媒體聯訪時指出，王道銀是小而美的銀行，給她（指駱怡君）的期許是持續深耕，對於其他海外發展機會會持續努力。

駱怡君說，先前分享王道銀的「Dig Deep」3年計畫，2024年是計畫的第1年，第2年將Keep Digging（持續深耕）。

駱怡君分享，王道銀赴澳洲雪梨申設辦事處是破紀錄，過去同業到全球各地設點都會和主管機關有很多往返，王道銀是將所有文件都準備好、送件澳洲金融監理署（APRA）一次過關、沒有補件，都顯示銀行準備充分。

駱怡君強調，12月初親自與總經理、風控長前往澳洲當地拜會、 選定代表處辦公室處所，高層同時前往同場會議，顯示王道銀對澳洲市場的承諾（commitment）。

駱怡君透露，申設澳洲辦事處時程大約半年，並將在明年第2季時可以開業；而赴新加坡開設的創投子公司今年第4季已獲金管會同意。

2024年即將結束，外界關心王道銀的股利政策，駱怡君表示，明年數字會看到穩健成長，其中股利的金額、殖利率都將反應獲利成長。

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王道銀2023年個體稅後淨利為新台幣24.92億元，每股盈餘0.87元，今年發配股利普通股每股0.45元現金股利。而截至今年前11月，王道銀稅後淨利為25.55億元，超越去年全年的稅後淨利，稅後EPS為0.89元。

至於員工年終獎金，駱怡君表示，會反應在員工表現上，今年更調整針對為公司貢獻越多的員工、收到的獎金就越多。她希望拉開獎金距離，鼓勵認真工作的員工。（編輯：楊凱翔）1131213

王道銀行集團13日晚間在台北市內湖區舉行2024「最美的祝福」耶誕點燈祈福活動，董事長駱怡君（右4）、名譽董事長駱錦明（右2）等人一同與總部外耶誕樹合影留念。中央社記者翁睿坤攝 113年12月13日