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台股跌21.89點

2024/12/17 13:50
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（中央社台北17日電）台北股市今天開高走低，收盤跌21.89點，為23018.01點，跌幅0.1%，成交金額新台幣3991.44億元。

加權指數開盤為23131.57點，盤中最高23223.51點，最低23018.01點；不含金融股指數20073.35點，跌3點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.28%、食品股跌1.87%、塑化股跌0.03%、紡織股跌1.04%、機電股漲0.04%、造紙股跌0.22%、營建股跌0.9%、金融股跌0.76%。

委買張數2040萬9703張，委賣張數1073萬4059張，成交張數704萬2138張。

收盤時上漲581家，下跌379家，持平92家。

成交量前5名個股為泰金寶-DR、佳能、聯電、凱基金、復華台灣科技優息。

漲幅前5名個股為華冠、揚智、慧友、台灣精銳、上銀。

跌幅前5名個股為三地開發、勝德、喬山、佳大、東和。1131217

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#台股
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台股
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