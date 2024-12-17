台股跌21.89點
2024/12/17 13:50
（中央社台北17日電）台北股市今天開高走低，收盤跌21.89點，為23018.01點，跌幅0.1%，成交金額新台幣3991.44億元。
加權指數開盤為23131.57點，盤中最高23223.51點，最低23018.01點；不含金融股指數20073.35點，跌3點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.28%、食品股跌1.87%、塑化股跌0.03%、紡織股跌1.04%、機電股漲0.04%、造紙股跌0.22%、營建股跌0.9%、金融股跌0.76%。
委買張數2040萬9703張，委賣張數1073萬4059張，成交張數704萬2138張。
收盤時上漲581家，下跌379家，持平92家。
成交量前5名個股為泰金寶-DR、佳能、聯電、凱基金、復華台灣科技優息。
漲幅前5名個股為華冠、揚智、慧友、台灣精銳、上銀。
跌幅前5名個股為三地開發、勝德、喬山、佳大、東和。1131217
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