00919 ETF有8檔成分股異動 00929成分股不調整

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（中央社記者曾仁凱台北17日電）台灣指數公司今天公告9檔指數定期審核結果，熱門高股息ETF群益台灣精選高息（00919）所追蹤的特選台灣上市上櫃精選高息指數，有8檔成分股異動。

其中包括名軒、海悅、億光、裕民、慧洋-KY、瑞鼎、遠雄、群聯等8檔新納入成分股。

同時有包括長榮鋼、華固、聯陽、欣銓、中美晶、聖暉、矽創、長華等8檔原有成分股遭剔除。

另一檔熱門高股息ETF復華台灣科技優息（00929）所追蹤的特選台灣上市上櫃科技優息指數，今天公告所有成分股維持不變。

台灣指數公司今天公告的9檔指數定期審核結果，變動最大的是富邦特選高股息30 ETF（00900）追蹤的特選台灣上市上櫃高股息30指數，30檔成分股中有多達23檔變動。

台灣指數公司表示，今天所公告的指數成分股變動，將自18日起生效。（編輯：張良知）1131217