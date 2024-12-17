00919 ETF有8檔成分股異動 00929成分股不調整
2024/12/17 18:26
（中央社記者曾仁凱台北17日電）台灣指數公司今天公告9檔指數定期審核結果，熱門高股息ETF群益台灣精選高息（00919）所追蹤的特選台灣上市上櫃精選高息指數，有8檔成分股異動。
其中包括名軒、海悅、億光、裕民、慧洋-KY、瑞鼎、遠雄、群聯等8檔新納入成分股。
同時有包括長榮鋼、華固、聯陽、欣銓、中美晶、聖暉、矽創、長華等8檔原有成分股遭剔除。
另一檔熱門高股息ETF復華台灣科技優息（00929）所追蹤的特選台灣上市上櫃科技優息指數，今天公告所有成分股維持不變。
台灣指數公司今天公告的9檔指數定期審核結果，變動最大的是富邦特選高股息30 ETF（00900）追蹤的特選台灣上市上櫃高股息30指數，30檔成分股中有多達23檔變動。
台灣指數公司表示，今天所公告的指數成分股變動，將自18日起生效。（編輯：張良知）1131217
- 00919 ETF有8檔成分股異動 00929成分股不調整2024/12/17 18:26
- 2024/12/17 16:03
- 2024/12/06 14:07
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
保德信明年進軍台股ETF市場 外資投信第3家