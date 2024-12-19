加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國將對台灣、中國石油樹脂產品徵收臨時反傾銷稅
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

華碩搶攻AI智慧醫療 助長庚醫院9院區診療升級

2024/12/19 17:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北19日電）華碩集團旗下台智雲、國眾電腦與長庚醫院合作打造人工智慧（AI）推論雲平台，提供12種醫療AI模型及大語言模型生成式AI小助手，涵蓋醫療影像X光、超音波、EKG心電圖等協助診斷應用，平台已導入全台9家長庚體系醫院。

華碩今天發布新聞稿指出，長庚醫院AI推論雲平台採用AI Foundry Service （AFS）地端AI算力部署解決方案，整合AI伺服器、推論軟體平台及醫療資訊系統（HIS），提供Web Viewer使用介面，讓醫護人員快速調閱病患病歷並進行AI輔助診斷。

長庚醫院行政中心執行長游進邦表示，平台上線後2個月內，累計使用次數已超過2.7萬次，門診與住院部門透過長庚雲平台上的大語言模型（LLM）生成式AI小助手，可優化檢查報告整理與分析，強化診斷輔助的準確性。

華碩電腦雲端架構軟體中心協理暨台智雲技術長陳忠誠說，因應醫院對資安的高標準要求，團隊為長庚醫院打造私有雲平台，結合HIS資料與結構化資料倉儲，支持多科別AI推論臨床應用，已導入長庚醫療體系從基隆到高雄的9家醫院。（編輯：張良知）1131219

AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
傳蘋果與騰訊、字節跳動洽談在中國推出AI功能
108
更多編輯台推薦新聞：