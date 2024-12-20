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中信陳佳文看明年金融業獲利穩定 擬加大對美投資

2024/12/20 17:33
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（中央社記者謝方娪台北20日電）今年前10月金融三業累計稅前淨利達新台幣9504.34億元，創史上同期新高，更已超越歷年全年獲利紀錄。展望明年，中信銀董事長陳佳文認為金融業獲利可望穩定，另考量台美貿易漸趨重要，應會加大對美投資。

中信金旗下中信銀共有215個海外據點，根據中信金法說會資料，今年前3季中信銀海外獲利170.19億元，年增9.9%，對全行獲利貢獻比達36.6%。

陳佳文今天出席台灣金融研訓院主辦的第12屆菁業獎頒獎典禮，他於典禮後接受媒體採訪表示，中信銀長年深耕海外，經營國際業務，中信銀主力一直在台商客戶，透過做好長期基礎工作，挹注海外獲利有亮眼績效。

陳佳文提到，近年台商考量政經情勢變化，必須移轉供應鏈，最常見是移往越南、印尼及泰國等東南亞國家，另一部分移往美國及日本，均為中信銀有布點之處，「海外布局在這幾年剛好用得上」。

2025年美國總統當選人川普（Donald Trump）將正式上任，對全球經貿影響備受矚目。陳佳文指出，目前美國並非中信銀最重要的海外市場，但考量台美貿易投資漸趨重要，未來應會加大對美投資。

受惠資本市場多頭，今年前10月金融三業累計稅前淨利達9504.34億元，創史上同期新高，更已超越歷年全年獲利紀錄，全年可望挑戰成為史上首個賺破兆元年度。展望明年，陳佳文認為金融業獲利可望穩定。

陳佳文說明，近年趁利率居高檔，中信銀有加大固定收益資產配置，目前觀察美國聯準會（Fed）降息步調未如預期快，若明年降息幅度不大，對中信銀淨利息收益影響應不大。

台灣金融研訓院董事長雷仲達接受媒體聯訪時指出，一般是升息對銀行有利，但不管降息或升息環境，銀行都有不同因應之道，並非一降息就不行，債市投資上，銀行都會有專業投資團隊，會下最適合的配置決策。

在台美利率決策上，雷仲達強調，台灣不一定會跟著美國走，台灣利率政策主要還是依台灣經濟、物價水準及通膨預期等當調整參考。（編輯：張若瑤）1131220

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