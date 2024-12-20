台積電志工服務1個月66場 魏哲家張淑芬感謝送愛心

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（中央社記者張建中台北20日電）台積電慈善基金會19日舉行志工大會，基金會統計今年平均每個月66場志工服務，台積電慈善基金會董事長張淑芬和台積電董事長暨總裁魏哲家一同感謝志工們將台積電的愛心送到台灣各角落。

台積電慈善基金會今天發布新聞稿表示，張淑芬在志工大會上細數今年的服務工作和諸多突破。並感謝志工們走遍台灣， 把台積電的愛心送到了各個角落。她提醒志工們，雖然大家是來志工大會歡樂，「但別忘了過了今天，還是要去做志工」，現場笑聲一片。

為展現台積人的創新精神，魏哲家頒發「創新模式獎」，他鼓勵台積電員工在做公益的同時，也能發揮創新精神，特別提到要像張淑芬，可以把做公益做成模組，充分複製成功和有效的模式和經驗。

台積電慈善基金會指出，今年的創新模式獎由人力資源組織、晶圓8廠和資材管理處獲得，其中，人力資源組織提供愛心專車，直接有效解決偏鄉學子就學的問題，挽救偏鄉小學不因為學生就學不易而流失，讓偏鄉小學得以永續經營。

晶圓8廠則為志工在參與服務前安排增能課程，不僅豐富志工的第2專長，並以培訓成果服務別人。資材管理處則號召供應商一起投入志工服務，以台積電開發的晶片app，提供長者健體課程，擴大服務層面，讓偏鄉以及弱勢族群可以得到更多服務資源。

台積電慈善基金會表示，今年台積電志工服務滿20週年，總計有29個廠處、共2萬5000名志工投入服務行列，比起疫情期間增加了1萬1000名志工；超過7萬5000小時的服務歷程。

基金會指出，廠務處用行動守護海洋，今年的「海好有你」活動在新竹南寮、台中大安、台南雙春海岸共種植1760棵樹苗，清理3619公斤海岸垃圾，另外，台積植樹薪傳計畫自2021年3月啟動，至今累積種植31.5萬棵苗木，守護海岸線約2.7公里，獲得長期投入志工服務的「愛心里程獎」。

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基金會表示，研發組織用1年的籌備和課程設計，將程式設計以深入淺出的遊戲方式，帶給偏鄉國小中高年級學童科技力量的啟發，獲得今年加入志工行列的「年度新星獎」。

台積電慈善基金會指出，產品工程與技術精進處及電子束作業處長期推動志工伴讀，運用台積人的專業知識，設計人工智慧課程在偏鄉推廣AI科普教育。先進封裝技術暨服務處以女力志工為課程核心，以竹南廠場域特色的風力發電為主題，設計風力科普，在偏鄉推廣。（編輯：楊凱翔）1131220