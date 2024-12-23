日產本田將談經營統合 日媒：擬2025達最終協議

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本2大車廠本田與日產汽車今天將正式宣布啟動經營統合談判，協調在單一控股公司底下營運。若再納入三菱汽車並成功攜手，將躍居全球汽車銷量第3多的汽車集團。

「日本經濟新聞」報導，本田（Honda Motor）與日產汽車（Nissan Motor）今天預計簽署備忘錄（MOU），正式展開相關協商，未來將協調控股公司的設立時間、持股比例、人事等細節。

日本放送協會（NHK）引述消息人士指出，本田與日產汽車的目標是在2025年6月達成最終協議。

日產現為三菱汽車（Mitsubishi Motors）大股東，而三菱汽車也可能加入經營統合計畫。日媒預料這3間汽車製造商的高層今天將召開記者會，說明相關背景等資訊。

從2023年全球汽車銷售量來看，本田以398萬輛排名第7，日產汽車337萬輛排名第8，若再加上三菱汽車的78萬輛在內，3家車廠銷量去年總計813萬輛。

若這3家車廠經營統合成真，銷量將躋身全球第3，僅次於銷量1123萬輛的豐田集團，以及923萬輛的德國福斯（Volkswagen）集團。

報導分析，隨著開發純電動車（EV）競爭愈來愈激烈，此舉盼對抗美國電動車大廠特斯拉（Tesla）以及中國的新能源車龍頭車廠比亞迪（BYD）等新興勢力。

尤其日產汽車當前面臨的困境顯而易見，在中國、美國市場銷量不佳的情況下，日產11月提出在全球裁員約9000人並減產2成的結構改革。

報導分析，透過經營統合，本田與日產汽車有望壓低生產成本與研發費用。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1131223