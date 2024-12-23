聯發科發表天璣8400 紅米明年1月推出搭載手機

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）聯發科今天發表天璣8400行動晶片，紅米品牌總經理王騰親自現身站台，並表示將於2025年1月推出搭載天璣8400 Ultra的手機Turbo 4。

聯發科今天在中國北京舉辦天璣8400行動晶片產品發表會，同時透過線上直播。聯發科總經理暨營運長陳冠州、資深副總經理徐敬全和無線通訊事業部總經理李彥輯皆出席發表會，合作夥伴王騰與小米總裁盧偉冰到場站台。

盧偉冰說，小米與聯發科合作超過11年，小米已連續17季位居全球前3大手機廠，今年搭載聯發科晶片的手機等產品出貨7.34億台。

王騰表示，自聯發科天璣品牌於2019年誕生，紅米與聯發科長期合作，這次將成為天璣8400的首發廠商，預計2025年1月推出搭載天璣8400 Ultra的手機Turbo 4。

李彥輯指出，天璣8400採8個安謀（Arm）Cortex-A725全大核中央處理器（CPU）架構，處理器頻率最高可達3.25GHz，性能提升41%，功耗下降44%，電池續航時間拉長。天璣8400採用台積電4奈米製程打造。（編輯：楊凱翔）1131223