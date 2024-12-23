11月失業率連3降至3.36% 探24年同期次低

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（中央社記者謝方娪台北23日電）主計總處今天公布11月失業率為3.36%，月減0.04個百分點，已連3個月下滑，並創24年同期次低水準。主計總處預期，因12月為春節前傳統消費旺季，若無意外，12月失業率將續呈下降。

主計總處統計，今年11月失業人數為40.3萬人，月減0.5萬人，主因對原有工作不滿意而失業者下滑。11月失業率降至3.36%，為24年同期次低，僅次於2023年11月的3.34%，前11月失業率平均為3.39%，年減0.1個百分點。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，失業率已連3個月呈現下降，因12月為春節前傳統消費旺季，若無意外，12月失業率應會續呈下降，目前觀察整體勞動市場情勢穩定，將持續關注後續發展。

若按教育程度別觀察11月失業率，以大學程度失業率達4.49%最高，高級中等（高中、高職）及研究所程度失業率分別為3.13%及2.97%。

若按年齡層檢視，15至19歲失業率為7.91%，20至24歲失業率11.3%，因多為初次尋職，處於職場調適階段，因此失業率較高；25至29歲失業率為5.85%，30至34歲失業率為3.46%。

不過，譚文玲點出，15至29歲區間失業率為7.77%，月減0.38個百分點，已連2個月下降，累計下降0.55個百分點。

若比較各國11月經季節調整後失業率，台灣為3.41%，月增0.03個百分點，加拿大為6.8%、美國4.2%、香港3.1%、南韓2.7%。（編輯：楊凱翔）1131223