台積電效應發威 112年赴美工作人數12.8萬寫新高

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）護國神山台積電的海外布局計劃，直擊牽動國人就業版圖。主計總處統計，112年海外就業人數走揚，升至62.1萬人，為4年高點，其中赴美工作12.8萬人，更創歷史新高。

主計總處今天公布112年國人赴海外工作人數統計，觀察國人海外就業情勢變化，98年至108年，人數由66.2萬人增至73.9萬人；109年因美中貿易與科技爭端，供應鏈重組及疫情影響跨境移動等效應，赴海外工作人數驟降，110年降至31.9萬人的低點。

隨疫情影響弱化，111年及112年人數持續增加，但仍未回復疫情前水準，112年國人赴海外工作人數計62.1萬人，年增14.8萬人。

以地區觀察，112年國人赴中國大陸（含港澳）為21.7萬人，占35.0%，比重最高，但趨勢呈現下滑；美國12.8萬人，占20.6%，東南亞9.2萬人，日韓6.8萬人。

值得注意的是，112年赴美工作人數12.8萬人，改寫歷史新高紀錄，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，這與台積電前進美國亞利桑那州設廠有直接關聯。

譚文玲指出，近年台積電積極進行全球布局，除了前進美國設廠，日本也有熊本廠，而統計顯示，台灣赴美、赴日工作人數均走揚。

至於國人赴中工作人數，長期趨勢呈現下滑，主計總處說明，受生產成本逐年上升及台商回流轉單效應影響，赴中國大陸（含港澳）者，自100年的高峰62.2%，降至112年的35%。

譚文玲補充，除了國際掀起去中化浪潮、台商回流等因素，中國近年經濟表現不佳，也會影響廠商投資計畫，進而牽動國人海外就業情況。（編輯：楊凱翔）1131212