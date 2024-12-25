創意參與Arm全面設計生態系 助客戶搶攻高效能運算

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（中央社記者張建中新竹25日電）創意宣布，參與安謀（Arm）全面設計（Total Design）生態系，將為客戶提供Arm Neoverse CSS運算平台優先存取權，快速部署資料中心、邊緣運算和高效能運算等先進的特殊應用晶片（ASIC）、小晶片與3DIC解決方案。

創意發布新聞稿表示，成為Arm全面設計生態系成員，創意將可優先存取Arm Neoverse CSS運算平台；這些平台是專為雲端資料中心、高效能運算和邊緣運算打造的人工智慧系統單晶片（AI SoC）解決方案的基礎。

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創意指出，結合過去在小晶片（chiplet）與3DIC技術的經驗，創意將可提供全面且差異化的次世代系統整合服務，突破ASIC和小晶片設計的技術極限，並提供最佳化的高效能運算解決方案。

創意表示，參與Arm全面設計生態系是加強客製化晶片能力的重要一步，最終目標是利用台積電的3D SoIC-X技術，打造高效能且具成本效益的Arm Neoverse CSS驅動的處理器。（編輯：林淑媛）1131225