市場觀望氣氛濃 中鴻明年1月內銷盤價開平盤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北25日電）中鴻鋼鐵今天開出2025年1月內銷及2月外銷盤價，短期市場觀望氣氛較濃，內銷方面，熱軋、冷軋、鍍鋅均為平盤；外銷方面，依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

總體經濟方面，本月歐洲央行（ECB）與美國聯準會（Fed）延續降息，且中國大陸定調明年將積極實施財政與寬鬆貨幣政策，符合市場普遍預期，預計全球經濟仍保持穩健運行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中鴻指出，中國大陸今年11月粗鋼日均產量降至261.3萬噸，高爐開工率連續7週回落，加上鋼材庫存大幅低於去年同期11.2%，顯示其供給端持續緊縮，且下游需求大致平穩，有助穩定亞洲鋼市。

總體來看，中鴻表示，全球宏觀景氣仍受美國新政變化影響，近期煤鐵行情大致平穩，在供需改善及煉鋼成本支撐下，中、美、歐等指標鋼廠多以平高盤開出，顯示整體鋼市平穩運行，因此本次盤價維持平盤。（編輯：林家嫻）1131225