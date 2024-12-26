防範詐騙 新安東京海上、南山產導入專屬簡訊代碼

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（中央社記者謝方娪台北26日電）釣魚簡訊猖獗，為降低詐騙風險，金融保險業陸續推出專屬簡訊代碼方便民眾「驗明正身」。南山產險導入「68899」作為專屬商用簡訊短碼，新安東京海上產險宣布攜手3大電信公司，合計導入6組專屬簡訊特碼。

為防範簡訊詐騙，新安東京海上產險今天宣布與中華電信、台灣大哥大及遠傳電信合作，無論投保、理賠、繳費、中獎及電子保單寄送等服務通知，將採專屬簡訊特碼發送。

新安東京海上產險說明，持3大電信門號的客戶，將分別有2組對應的專屬簡訊特碼，合計共導入6組專屬簡訊特碼，以持中華電信門號的客戶為例，專屬簡訊特碼代號為「+886911518347」及「+886911518348」。

南山人壽子公司南山產險在今年10月導入專屬商用簡訊短碼，南山產表示，民眾若收到通知代碼為「68899」的簡訊，即可確定為南山產發送的訊息，透過專屬短碼，可望有效提升辨識度，讓保戶輕鬆判別訊息真偽，保障保戶權益。

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南山產指出，詐騙集團除了利用手機簡訊，也會利用安卓系統的RCS及iOS系統的iMessage傳遞釣魚簡訊，民眾除了可關閉即時通訊功能防止接收釣魚簡訊外，可認明由金管會、數發部、通傳會（NCC）與簡訊代發業者共同推動的「68」開頭5碼商用短碼簡訊。

南山產說明，商用短碼簡訊發訊號碼與私人手機10碼號碼不同，申請和發送均有層層把關，透過電信公司系統有效攔阻境外詐騙簡訊，具有唯一性和可辨識性，可確保客戶接收到的每一則簡訊皆為可信賴的官方通知，讓保戶可輕易辨識並安心點擊簡訊連結，減少被騙風險。（編輯：張均懋）1131226