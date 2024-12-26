房仲：2025年房市量縮價跌 交易量估年減18至21%

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（中央社記者何秀玲台北26日電）永慶房產集團業務總經理葉凌棋今天表示，在經濟情勢、房市政策、兩岸關係與地緣衝突等4大變數影響下，2025年房市呈量縮價跌格局，全年交易量估27.8至28.8萬棟，較2024年減少18%至21%，將是近7年來交易量首度跌破29萬棟大關。

永慶房屋今天舉辦記者會，發布2025年第1季房產趨勢報告。根據永慶房屋網路會員調查，因2024年下半年房貸持續緊縮，加上2024年9月央行祭出第7波信用管制影響，已逐漸扭轉消費者對房價持續上漲的預期，認為房價看跌比率增至33%，看漲比率則由上季的55%大減23個百分點，大幅下滑至32%，看跌比率超越看漲。

葉凌棋指出，美國總統當選人川普即將上任，2025年全球經濟面臨美國政經政策的不確定性，牽動國際經濟局勢，將是左右全球景氣的關鍵，美中關係的變化也將影響台海情勢。

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此外，他表示，地緣政治風險仍高，俄烏戰爭、以巴衝突未來走向仍不明朗，加上中東局勢變化也將影響全球經貿發展。國內變數則有房市政策，目前銀行房貸緊縮短時間內難緩解，而第7波選擇性信用管制續行，將持續影響2025年房市表現。

針對房市交易趨勢，葉凌棋指出，2025年將呈現量縮價跌格局。在房貸緊縮與信用管制影響下，民眾對房價上漲預期翻轉，目前房價也有由漲轉跌跡象。展望2025年，剛需強勁的區域跌幅估7%至10%左右，過度投機炒作的區域，房價則有10%至15%跌價空間。（編輯：楊蘭軒）1131226