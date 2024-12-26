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台灣形象展明年前進美國德州 聚焦AI應用等4大主題

2024/12/26 15:53（12/26 16:06 更新）
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外貿協會董事長黃志芳（右2）26日在年度記者會表示，明年8月將在美國德州達拉斯舉辦台灣形象展，聚焦AI應用、先進製造、大健康和活力台灣4大主題。中央社記者劉千綾攝 113年12月26日
外貿協會董事長黃志芳（右2）26日在年度記者會表示，明年8月將在美國德州達拉斯舉辦台灣形象展，聚焦AI應用、先進製造、大健康和活力台灣4大主題。中央社記者劉千綾攝 113年12月26日
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（中央社記者劉千綾台北26日電）為加強台美經貿連結，貿協董事長黃志芳今天預告，明年8月將在美國德州達拉斯舉辦台灣形象展，面對川普2.0挑戰，台灣更需與美國政府和企業界加強溝通，貿協也將持續協助台廠布局新南向市場，前往印度、菲律賓和馬來西亞3國拓銷。

外貿協會今天舉辦年度記者會，黃志芳表示，明年關鍵字為川普2.0，將攜手企業共同面對川普新政府的政經挑戰。明年重點工作包括8月前往美國德州達拉斯舉辦台灣形象展，聚焦AI應用、先進製造、大健康和活力台灣4大主題，屆時將邀請重量級CEO出席支持。

黃志芳表示，明年美國德州的台灣形象展預期將高於2022年在華府舉辦的規模，台灣科技大廠參與的意願很高，尤其是面對川普2.0挑戰，台灣更需要加強與美國政府、企業界溝通和交流。

貿協表示，德州是全美第2大州，為美國南部經濟的龍頭，在半導體、電動車、航太等領域快速發展。2023年德州自台灣進口積體電路、印刷電路和ICT等產品，總金額近96億美元，其中積體電路相關ICT產品占比超過一半。

新南向市場方面，黃志芳表示，明年也將前往印度、菲律賓和馬來西亞3地舉辦台灣形象展，其中印度是世界第5大經濟體，業者對印度市場很有興趣，貿協將持續協助台廠拓銷印度市場。

兩岸經貿方面，黃志芳表示，受供應鏈重組趨勢和中國內需不振影響，今年前11月台灣對中國出口占比下降至20.5%，反觀台灣對美國出口占比達23.5%，但中國還是很重要的貿易夥伴，貿協服務據點也持續提供廠商相關服務，未來須觀察川普就任後，關稅政策是否付諸實施。

黃志芳表示，未來將持續推動總統賴清德5大信賴產業，並配合經濟部境外關內、境內關外政策，加強經貿據點部署，其中在日本福岡加派高階主管，以支援台積電在熊本帶動的台廠聚落效應，並在捷克增設台灣貿易投資中心。

黃志芳表示，將邀請更多國際買主來台灣觀光消費，促進國內大健康等產業發展，預估明年國際買主來台人數將加倍成長。貿協明年將舉辦25項台灣國際專業展，涵蓋AI應用、無人機、低軌衛星、智慧醫療和運動科學等領域，國際工具機展（TIMTOS）和台北國際電腦展（COMPUTEX）皆值得期待。

會展產業方面，黃志芳透露，台中國際會展中心將在明年下半年正式營運，屆時台灣西部會展廊帶的最後一塊拼圖將完成，為中部地區帶來的經濟效益非常可觀。此外，世貿1館的智能共享辦公室預估明年年中正式開放，提供進駐企業建立人脈、科技交流等服務。（編輯：林家嫻）1131226

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