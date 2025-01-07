川普將上任 美台商業協會有信心台美延續合作

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（中央社記者劉千綾台北7日電）美國總統當選人川普即將上任，貿協董事長黃志芳表示，台灣在AI、半導體、ICT等領域的產業優勢，成為美國可信賴的重要夥伴。美台商業協會會長韓儒伯指出，信任是推動美台經濟與商業合作的核心基石，有信心雙方在既有基礎上延續合作。

外貿協會今天發布新聞稿表示，美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）近日率團訪台，董事長黃志芳昨天邀請國內相關產業領域龍頭企業共同與會，雙方就經貿關係及產業合作機會等進行交流。

黃志芳表示，自2019年率團參加泰國曼谷印太商業論壇起，便與美台商會主席、前美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）結下緣分；美台商會長期以來致力促進美國與台灣之間的商業關係，是雙方重要的橋梁。

黃志芳指出，如今面對全球快速變革的新時代，特別在AI領域的迅速發展，美國即將上任的新政府亦積極著眼「美國再工業化」為重要目標，以應對未來的挑戰。台灣憑藉在AI、半導體、ICT以及其他尖端領域的產業優勢，將成為不可或缺的助力，更是美國可信賴的重要夥伴。

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韓儒伯指出，信任是推動美台經濟與商業合作的核心基石，台灣已是美國及國際企業信任的夥伴，企業之間的長期合作，形成一個信任的生態系，因此即便新政府上台，信任都將延續。他進一步表示，對於美台雙方在既有信任基礎上延續合作深具信心，更期待美台企業界在未來雙方經貿互動中，發揮更重要的作用。

為加強台美經貿連結，貿協將於今年8月14日至16日在德州達拉斯舉辦第2次的美國台灣形象展，展示台灣在全球供應鏈中扮演的重要角色，並透過布局美國投資論壇及CEO主題演講，引領產業合作與對話。面對川普2.0挑戰，貿協表示，台灣更需要加強與美國政府、企業界溝通和交流。（編輯：楊蘭軒）1140107