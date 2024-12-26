外資放假交投冷清 新台幣終結連3升收32.696元

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（中央社記者蘇思云台北26日電）外資還在耶誕節假期，不過匯市部分外資跟投信仍有匯出，出口商也趁機進場拋匯，新台幣兌美元今天收盤收32.696元，貶2.8分，終結連3升，台北及元太外匯市場總成交金額縮小到10.725億美元。

美股因耶誕節休市，台股今天呈現80點內的狹幅整理，終場台積電收平盤，加權指數23246.94點，上漲26.81點，成交值僅新台幣3013.93億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超51.56億元。

外匯交易員表示，外資跟投信今天都有匯出，帶動盤中一度最低貶至32.727元，不過出口商也進場拋匯不少，但適逢國外耶誕假期，整體交投相對冷清；新台幣兌美元今天開盤價為32.67元，最高32.67元、最低32.727元。

外匯交易員指出，美國總統當選人川普將在明年1月20日上任，預料在其上任前美元仍相對走強，亞洲貨幣偏弱下，新台幣連帶也呈偏弱整理，短期估在32.5元到32.8元間整理。

根據央行統計，美元指數小升0.03%，亞洲貨幣多數一片倒，日圓貶0.09%，新台幣貶0.09%，新加坡幣小挫0.07%，人民幣平盤，韓元則重貶0.47%。（編輯：林淑媛）1131226