加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／濟州航空韓國務安機場空難疑因鳥擊 機上181人已知29死
首頁 / 產經

資安署建全國性資安業務推動系統 提升防護能量

2024/12/29 09:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北29日電）數發部資安署明年起推動5年期的政府基層機關資安防護升級計畫，其中因應資安法修法，資安署規劃建置「全國性資通安全業務推動系統」，逐年建置完成細部系統，協助機關通報、分析資料，未來供全台逾7600個納管機關使用，確保公部門提升資安量能。

數發部資安署推動「政府及基層數位韌性強化計畫－政府基層機關資安防護升級」計畫，辦理期程為2025年到2029年，明年在前瞻第5期特別預算編列約新台幣5.5億元。

資安署受訪指出，計畫任務包含建置全國性資通安全業務推動系統，預計使用經費約1.1億元，為了推動數位信任科技以提升中央及地方政府數位安全防護，加上因應資安法後續修法，建置共通系統，提供給逾7600個資安法的納管機關使用，協助各級政府落實資安法遵事項。

資安署解釋，這套全國性資通安全業務推動系統不只一個系統，將依相關功能逐年建立細部系統。舉例來說，地方政府要落實資安法的法遵事項，可以透過系統填報經費配置、資安專職人力配置作法等，也有利整體管理，系統也搭配自動化彙整分析，降低人工處理的負擔。

此外，資安署指出，計畫也會補助地方政府，協助地方政府及所屬機關陸續導入零信任架構、辦理技術檢測、滲透測試等項目，提高地方政府自檢能量與資安軟實力，並邀地方政府舉辦分享會說明相關經驗，逐步強化應對網路攻擊的防護能量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

資安署也規劃每年選擇地方政府示範性辦理至少2場紅藍軍攻防演練，以駭客的角度來挖掘可能的防護弱點，培養資安防護人員的應變能力，演練後也會持續追蹤弱點與風險修補進度。

資安署指出，零信任機制跟技術檢測導入由各地方政府考量資源與環境來做規劃，5年期計畫內目標完成全部地方政府零信任身分鑑別的導入工作，也規劃各地方政府至少完成1個B級機關（資安法把機關資安責任依重要性分成A到E級）的技術檢測工作。（編輯：蘇志宗）1131229

#政府
#數發部資安署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：