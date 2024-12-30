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台股量縮下跌85點 外資賣超67億元群創居首

2024/12/30 18:37
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（中央社記者何秀玲台北30日電）台股2024年即將封關交易清淡，加權指數今天下跌85.48點，收在23190.2點，成交值滑落至新台幣2666.2億元。外資賣超67.04億元，群創排第一；買超前10名則有3檔金融股，以凱基金居冠。

凱基投顧表示，台股今天開低走低、收黑K棒，暫時失守5日均線約23211點。台股自23日以長紅棒作收後，近期皆呈現價穩量縮格局，短中期均線在23000點附近糾結後走揚，短多格局仍在延續。

觀察三大法人動向，自營商賣超28億元，投信賣超13.35億元，外資及陸資賣超67.04億元。

根據證交所資料，外資賣超前10名中，群創以1萬4459張居首，華航1萬3345張排第2名，其餘依序為永豐金、宏碁、彰銀、中鋼、上海商銀、中租-KY、旺宏、慧洋-KY。

外資買超前10名中，凱基金以1萬8776張居冠，還包括中信金、國泰金等金融股。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，台股今天成交金額僅2666.2億元，主要因明天封關，外資交易相對清淡。

他表示，投信主軸在中小型個股，主動式基金的操作，因此今天台股指數狹幅震盪，量能萎縮；資金上週轉移至機器人概念股，今天則輪動至國防軍工族群，內需型的非電子股也出現反彈，顯示市場信心並未潰散。

黃文清指出，封關在即，權值股表現不強，推測明天台股應也會較清淡，等新年度外資回流，加上明年1月16日將有台積電法說會，量能才有機會放大。（編輯：楊蘭軒）1131230

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