外資買超逾百億連3日加碼台股 敲進台積電台塑

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）台積電和鴻海尾盤走穩，台股今天終場上漲150點站上23100點。外資今天買超新台幣104億元，連3個交易日加碼台股，外資今天敲進台積電和台塑，調節聯電和鴻海。法人表示，台股後續觀察美國聯準會利率會議決策結果。

台指期今天結算，台積電和鴻海尾盤持穩，帶動加權指數終場上漲150.66點，收在23168.67點，成交值新台幣3989.94億元。三大法人合計買超64.28億元，其中自營商賣超56.99億元，投信買超17.03億元，外資及陸資買超104.24億元。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少4998口至1萬198口，其中外資淨空單減少5044口至3萬4718口。

根據統計，外資今天買超逾萬張的股票包括復華台灣科技優息ETF、華南金、元大台灣價值高息ETF、台積電、台塑，其中外資買超台積電近1.26萬張，連3買，加碼台塑1.22萬張。

相較之下，外資今天調節逾萬張的包括凱基金、台新金、復華富時不動產ETF，其中賣超凱基金2.13萬張。

外資今天賣超聯電8002張，10月迄今，外資賣超聯電累計達102.36萬張。外資今天調節鴻海1266張，連2賣。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪分析，台股今天整理反彈打底，站穩23000點，內資和ETF成為台股撐盤要角，指數震盪下個股表現，今天中小型電子股和塑膠等傳產表現不俗。

展望台股後市，黃文清表示，近日大盤在23300點和季線約22914點區間反覆整理，類股族群並未連續性上漲，外資逐漸進入年底長假，預期交投將漸清淡，後續觀察美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果，以及明年預期利率走勢。（編輯：楊蘭軒）1131218