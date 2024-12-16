外資終結連4賣 敲進南亞科、台積電

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（中央社記者江明晏台北16日電）台股今天小漲19.42點，力守23000點，外資終結連4日賣超，買超逾151億元，買超南亞科逾1.9萬張、台積電逾1.8萬張，並布局航空雙雄與金融股，法人預料，台股指數將呈區間整理、震盪盤堅格局。

台股今天漲19.42點，收在23039.9點，成交值新台幣4087.83億元。

三大法人合計買超69.89億元。其中，自營商賣超97.67億元，投信買超15.94億元，外資及陸資買超151.62億元。

值得注意的是，外資終結連4日賣超，首度轉買，自營商連2日賣超，投信則連續4個交易日買超。

根據公開資訊指出，外資今天前十大買超股清單中，南亞科登第一，買超逾1.9萬張，其次買超台積電逾1.8萬張，接著買超國泰金逾1.8萬張，其次依序為神達、華航、長榮航、第一金、彰銀、新光金、華南金；顯示航空雙雄與金融股均為外資青睞標的。

外資賣超前十大清單中，凱基美國非投等債位居首位，賣超逾1.9萬張，其次為元大航太防衛科技、00919群益台灣精選高息、陽明、元大美債20正2、泰金寶-DR、廣達、國泰永續高股息、群益優選非投等債、友達。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，今天上游IC設計族群股價表現撐盤，但多數個股漲幅收斂，小型股也承受壓力，顯示資金輪動，漲多個股修正，但基期較低，短期有題材撐盤的個股有表現機會。

展望後續，他表示，台積電逆勢撐盤上漲，但權值股近期漲勢趨緩，預估指數將呈現區間整理、震盪盤堅的格局，擁抱題材的個股必須要有低基期優勢、具備明年成長性。

投顧表示，現階段加權指數與櫃買指數走勢呈兩樣情，大盤隨著台積電、台達電等電子權值股以及金融族群輪動穩盤，守穩在月線、季線之上，但櫃買指數已跌破年線支撐，上檔也有月線的蓋頭反壓，由於資金輪動快速，若權值股回檔整理，資金也有望轉向櫃買市場，有利於小型股股價止跌回穩。（編輯：楊凱翔）1131216